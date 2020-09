Conte ha parlato anche di calciomercato dopo la vittoria contro la Fiorentina. Nello specifico il tecnico ha risposto su Skriniar, nel mirino del Tottenham

Tiene banco il futuro di Skriniar, in panchina al debutto della nuova stagione come alla fine della passata, anche dopo il successo contro la Fiorentina. A ‘Sky Sport’, Antonio Conte ha così risposto circa la possibile partenza dello slovacco, obiettivo del Tottenham: “Oggi ha giocato D’Ambrosio, ma abbiamo tante gare da fare e quindi è a disposizione, sicuramente è nel progetto – le parole del tecnico dell’Inter – Se dovesse arrivare qualche offerta, tuttavia, la società potrebbe prenderla in considerazione, anche perché la proprietà ci ha detto in modo chiaro qual è la situazione. Siamo aperti a ogni soluzione. Però, ripeto: Milan è parte del progetto e giocherà come ha sempre fatto”.

LEGGI ANCHE >>> Conte: “E’ mancato equilibrio. Eriksen, ecco cosa mi auguro”

Calciomercato Inter, Conte strizza l’occhio a Kante: “A centrocampo si deve pure correre…”

Chiosa a proposito della maggiore profondità della rosa, con strizzata d’occhio a Kante senza nominarlo: “A centrocampo siamo coperti numericamente, c’è maggiore qualità. In mezzo al campo, però, si deve pure correre e fare quantità, ecco perché potremmo adattare degli interni a fare i centrali”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Skriniar e Kante | Doppio annuncio di Ausilio