Calciomercato Inter, bomba dall’Inghilterra | Offerta shock per Kante

Antonio Conte sogna ancora di poter riabbracciare N’Golo Kante anche all’Inter dopo l’avventura al Chelsea. Dall’Inghilterra arriva però una nuova offerta

Il mercato in entrata dell’Inter non è ancora finito. Conte sogna sempre il suo pupillo N’Golo Kante per andare a completare un centrocampo da sogno dopo il recente approdo a Milano di Arturo Vidal. Prima di poter tornare all’assalto del mediano francese i nerazzurri dovranno però risolvere la grana cessioni con calciatori con Brozovic e soprattutto Skriniar ancora in attesa di una nuova sistemazione. Impantanata nell’ostico mercato in uscita, la dirigenza dell’Inter potrebbe farsi scappare lo stesso Kante per il quale un’altra squadra di Premier prepara la beffa. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vecino ‘porta’ il difensore | I dettagli

Calciomercato Inter, beffa per Kante: pronta la proposta del Manchester United

Stando a quanto rivelato dal ‘Mirror’ il Manchester United ha preso contatto con l’agente di N’Golo Kante mettendo sul piatto un’offerta scioccante per firmare il centrocampista dal Chelsea. Pare infatti che Ole Gunnar Solskjaer sia un grande ammiratore del campione del mondo francese e ritiene che il suo rapporto con Paul Pogba possa gettare le basi per i ‘Red Devils’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | Tentativo del Milan: no di Conte VIDEO

La società britannica ha preso contatto con i rappresentanti del mediano della nazionale transalpina durante il fine settimana e ha informato il giocatore che dovrebbe effettuare una riduzione dello stipendio per completare il passaggio a Manchester. Rischio beffa quindi per l’Inter di Conte impegnata sul fronte cessioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rilancio per Skriniar e sostituto | Le ultime