Paganin: “L’Inter ha una rosa che è un gradino sopra tutte, Juventus compresa”

Inter, l’ex difensore Antonio Paganin ha voluto dare un suo parere sia sulla vittoria della squadra di Antonio Conte sulla Fiorentina che sulla rosa a disposizione del tecnico nerazzurro che reputa la migliore della serie A, Juventus compresa

INTER PAGANIN INTERVISTA/ Dopo il noto comico Enrico Bertolino, anche l’ex giocatore Antonio Paganin, in nerazzurro dal 1990 al 1995 dove ha vinto due coppe Uefa nel 1991 e nel 1994, è stato intervistato da Radio Sportiva. Queste le sue dichiarazioni, in merito alla vittoria per 4-3 della formazione di Antonio Conte sulla Fiorentina: “La Fiorentina sembrava poter controllare la partita, ma le cinque sostituzioni hanno consentito all’Inter di dimostrare la qualità maggiore. Hakimi, Nainggolan, Sanchez, Vidal e Sensi possono girare la partita, tenere o alzare il livello. Per la prima volta ho visto la forza di questa squadra, quello che invece mancava lo scorso anno. Con le cinque sostituzioni vengono privilegiate le grandi squadre, ma poi si deve sempre giocare. Antonio Conte sa che ora è atteso da un mini tour de force, quindi dovrà gestire le forze. In questo momento l’Inter ha una rosa che è un gradino sopra tutte, Juventus compresa.

La squadra nerazzurra si è strutturata, il gap con la Juventus è stato colmato, in questo momento è avanti e dovrà dimostrarlo anche strada facendo”.