Calciomercato, clamoroso dietrofront Inter | Salta l’affare

Clamorose novità per quanto riguarda il calciomercato Inter. Una trattativa quasi chiusa è stata bloccata da Conte e Marotta.

Sembrava mancasse soltanto la firma per poter ufficializzare l’affare. E invece sta clamorosamente saltando il trasferimento di Andrea Ranocchia al Genoa. Nei giorni scorsi il difensore dell’Inter si era preso qualche giorno per riflettere sul suo ritorno in rossoblu. Dopo la nascita della seconda figlia Adele Luna di ieri, il centrale umbro aveva trovato una bozza di accordo con i Grifoni ma stavolta, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la frenata sarebbe arrivata dal club nerazzurro. Dopo l’addio di Godin e con il futuro di Skriniar ancora tutto da scrivere, Conte vuole evitare di restare con gli uomini contati nel reparto arretrato. A meno che Marotta non riesca a prendere Smalling (oltre a Darmian), Ranocchia dovrebbe quindi restare all’Inter. In partenza, invece, il giovane Pirola che piace in Serie B soprattutto al Pescara.

