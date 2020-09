Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: scambio con Barella | Palla a Conte

Nuova svolta in ottica calciomercato Inter. Chiesto Barella in un clamoroso scambio: Marotta e Conte ci pensano.

Meno di una settimana alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. L’Inter si candida ad essere tra le protagoniste di questo rush finale sia in entrata che in uscita. Marotta e Ausilio vogliono sfoltire una rosa ancora troppo ampia e mettere a disposizione di Conte una squadra in grado di lottare su tutti i fronti. Diverse le trattative in dirittura d’arrivo, in particolar modo quella che riguarda Darmian. Poi si potrebbe tentare di prendere un altro difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Ma tutto dipende dalle cessioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Conte: annuncio in diretta!

Calciomercato Inter, chiesto Barella: le ultime di InterLive

Non è mistero che il grande sogno di Antonio Conte risponda al nome di N’Golo Kante. Stando a quanto riportato in Inghilterra, il centrocampista francese avrebbe dato il suo assenso al trasferimento all’Inter ed il Chelsea sarebbe disposto a cederlo a fronte di un’offerta da almeno 50 milioni di euro. Una cifra che al momento i nerazzurri non possono stanziare, ecco perché hanno provato a inserire nell’affare i cartellini di Marcelo Brozovic e Milan Skriniar: due profili che però non scaldano i ‘Blues’. Secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it, il manager dei londinesi Frank Lampard lo scambio vorrebbe farlo con Nicolò Barella.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, si tratta con Raiola: confermate le anticipazioni di InterLive

Conte è titubante perché stima tantissimo l’ex mediano del Cagliari. Ancora più perplessità sono state espresse dall’amministratore delegato Marotta e dal presidente Zhang, entrambi restii a cedere Barella, considerato centrale nel progetto di ringiovanimento e italianizzazione dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, nuovo acquisto Inter: il Ds esce allo scoperto