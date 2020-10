Martinez: c’è anche lui nell’elenco di Scaloni per le qualificazioni per il Qatar

Inter, i convocati della Nazionale argentina di Lionel Scaloni per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar. Il tecnico ha inserito anche 7 giocatori che militano nel campionato italiano compreso Lautaro Martinez

INTER LAUTARO MARTINEZ CONVOCATO/ Il campionato si ferma per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022 e quindi i selezionatori delle diverse nazionali, hanno stilato l’elenco dei convocati per le partite dei prossimi 10 giorni. Il commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni, ha convocato 28 giocatori e tra questi ci sono ben 7 calciatori che disputano il campionato di serie A. Potevano essere 8, ma alla fine il difensore della Fiorentina German Pezzella ha dovuto dare forfait per l’infortunio al piede. In compenso c’è Martinez Quarta, che dopo essere stato accostato nel mercato estivo anche all’Inter, potrebbe diventare un calciatore della Fiorentina. Nell’elenco c’è anche Lautaro Martinez, che nella sfida di oggi pomeriggio contro la Lazio è stato autore del gol del momentaneo vantaggio della formazione di Antonio Conte, poi vanificato dal pareggio di Milinkovic-Savic. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

L’Argentina giocherà in casa il 9 ottobre contro l’Ecuador alle 2,10 ora italiana e contro la Bolivia in trasferta il 13 ottobre alle 22, sempre ora italiana. I tifosi nerazzurri e non solo, si augurano che i giocatori rientrino sani e salvi da queste sfide, visto che non c’è solo il rischio infortuni, ma anche quello del Covid-19.