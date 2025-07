All’Inter non si capisce più nulla, scoppia il caso Pavard: “Da rescissione del contratto”

I nerazzurri sembrano essere sempre più una polveriera. Il difensore francese è finito al centro di una polemica per una foto pubblicata sui social

Prima Lautaro-Calhanoglu, poi il like di Thuram e, ora, Pavard. L’Inter è sempre più nel caos e il lavoro di Chivu per riportare la situazione sotto controllo si fa sempre più complicato. Il difensore francese è finito al centro di una polemica per una foto pubblicata sui social da un amico. Uno scatto che ha provocato una dura reazione da parte dei tifosi nerazzurri.

C’è chi addirittura ha chiesto la rescissione del contratto di Pavard. Non è da escludere che l’Inter in queste ora possa chiedere una spiegazione al giocatore francese di quanto successo e, se questa non dovesse soddisfare, si potrebbe anche pensare ad una sua cessione.

Ma di certo la foto è arrivata in un momento non facile e i nerazzurri avrebbero fatto volentieri a meno di una situazione come simile.

Inter e il caso Pavard

Ma cosa è successo con Pavard? Nelle ultime ore è spuntata fuori una foto con lui in Sardegna dopo una partita di padel insieme a Theo Hernandez. Nulla di strano se non per il fatto che il giocatore era tornato da poco a Milano per il riacutizzarsi del problema alla caviglia rimediato con la Roma. Un guaio che sembra essere sparito in vacanza.

I tifosi ‘imbestialiti’ con Pavard

La foto di Pavard ha fatto scattare la rabbia dei tifosi. “Quindi Pavard non avrebbe potuto giocare dopodomani un eventuale quarto di Mondiale per Club (a cui non ci siamo qualificati, perdendo decine di milioni, anche per il fatto che al posto suo giocava un 36enne a fine corsa, ma almeno professionista vero) però può giocare a padel...”, scrive Julian Ross.

Un altro utente aggiunge: “Io non so come funziona nel mondo del calcio Ma nel lavoro, dal magazziniere al più remunerato se qualcuno facesse quello che ha fatto Pavard è sufficiente per lo strappo del contratto. All’Inter serve chi appende al muro la gente. Con buona pace di chi ironizza“.

Ma c’è anche chi commenta la vicenda in maniera molto ironica: “Io che ho una certa esperienza sui campi da padel vi dico che è lo sport perfetto per chi ha dolori alla caviglia… tutti quei cambi direzione sono assolutamente terapeutici.. bravo Pavard che lo ha fatto per la maglia..“.

Quindi Pavard non avrebbe potuto giocare dopodomani un eventuale quarto di Mondiale per Club (a cui non ci siamo qualificati, perdendo decine di milioni, anche per il fatto che al posto suo giocava un 36enne a fine corsa, ma almeno professionista vero) però può giocare a padel… — Julian Ross (@JulianRoss79) July 3, 2025

Io non so come funziona nel mondo del calcio Ma nel lavoro, dal magazziniere al più remunerato se qualcuno facesse quello che ha fatto Pavard è sufficiente per lo strappo del contratto All’Inter serve chi appende al muro la gente Con buona pace di chi ironizza — Ex Contiano ⭐️⭐️ (@IlProfStellato) July 3, 2025

Non bene qui ….mi spiace x pavard ma male male qui pic.twitter.com/HvflEABLtJ — Alex Buccino (@buccinoalex) July 2, 2025

Pavard va a giocare a Padel. Si vede che l’infortunio non c’è mai stato. Altro chiacchierone venuto a Milano a vivacchiare a spese dell’Inter — ⭐️⭐️ IM FOMENTATORE NERAZZURRO (@fyoobas) July 2, 2025

Qualcuno mi sa dire perché pavard da infortunato gioca a padel? — Pasquale (@Pasqual23446853) July 3, 2025

io che ho una certa esperienza sui campi da padel vi dico che è lo sport perfetto per chi ha dolori alla caviglia…

tutti quei cambi direzione sono assolutamente terapeutici..

bravo Pavard che lo ha fatto per la maglia.. — Giux (@GiuxInter) July 3, 2025

L’Inter e la possibile cessione di Pavard

Quanto successo sicuramente non è piaciuto all’Inter. Nei giorni scorsi si era ipotizzata la possibile cessione di Pavard e a questo punto non è da escludere che in viale della Liberazione si possa decidere di privarsi del giocatore in caso di una proposta importante dal punto di vista economico.