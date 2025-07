Colpo prenotato per il 2026, l’Inter prepara 25 milioni per la stella della Fiorentina

Non è svanito l’interesse dell’Inter per il calciatore della Fiorentina. Dopo il recente rinnovo di contratto, i nerazzurri potrebbero riprovarci il prossimo anno

Manca solo l’ufficialità per decretare l’arrivo all’Inter di Yoann Bonny, l’oramai ex attaccante del Parma acquistato dai nerazzurri per circa 25 milioni di euro.

Insieme a Pio Esposito e Taremi, Bonny rappresenterà una delle alternative a Lautaro Martinez e Thuram a disposizione di Chivu. Il suo arrivo completa di fatto il l’attacco nerazzurro che necessitava di nuovi arrivi dopo gli addii da svincolati di Arnautovic e Correa. E ora come proseguirà il mercato dell’Inter ? Molto dipenderà anche dalle possibili cessioni con il centrocampo che resta il reparto dove potrebbero esserci addii significativi come quelli di Calhanoglu e Frattesi, quest’ultimo richiesto dall’Atletico Madrid.

E in difesa ? L’Inter è ancora in piena corsa per un altro calciatore del Parma, Giovanni Leoni, conteso anche da Juventus e Milan. Nella possibile asta tra i tre top club, al momento, il Milan sembra in vantaggio. I rossoneri attendono la cessione di Thiaw al Como per l’affondo finale e sono pronti a inserire nella trattativa anche Mattia Liberali, cui è rimasto un solo anno di contratto prima della scadenza.

Possibile colpo dalla Fiorentina per l’Inter: può sostituire Acerbi o De Vrij

Vedremo se l’Inter deciderà di partecipare alla possibile asta per Leoni per assicurarsi fin da subito un rinforzo di talento e grande prospettiva per rinforzare una difesa che necessita già di alternative a Acerbi e De Vrij. Per entrambi, quella che è cominciata con il Mondiale per Club, dovrebbe essere l’ultima stagione con l’Inter che ha rinnovato il contratto ai due centrali fino al 2026.

Se non sarà Leoni, l’Inter prenderà comunque un nuovo difensore centrale in linea con il target di investimenti di OakTree. Ecco perché non è affatto svanito l’interesse dei nerazzurri per Pietro Comuzzo della Fiorentina. Un nome, quello del centrale viola, che stuzzica tutte le big del campionato. Su tutte il Napoli che era arrivato a offrire 35 milioni per prenderlo già nella sessione di mercato di gennaio.

Napoli che sta definendo proprio in queste ore l’arrivo di Beukema dal Bologna, un nuovo acquisto fortemente voluto da Conte che, di fatto, la escluderebbe dalle pretendenti per Comuzzo nel 2026. Impossibile che il difensore possa lasciare da subito la Fiorentina dopo il recente rinnovo di contratto fino al 2029. Con un’avversaria in meno, l’Inter potrebbe dunque riprovarci il prossimo anno. Servono almeno 25 milioni per convincere la Fiorentina a trattare ma l’impressione è che occorrerà un’offerta ben più alta per finalizzare l’acquisto.