Calciomercato Inter, Joao Mario vicino alla cessione | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Joao Mario e la sua nuova partenza. Torino sorpassato da un club portoghese, ecco i dettagli

Joao Mario sta per lasciare nuovamente l’Inter. Stando alle ultimissime indiscrezioni di calciomercato, in queste ore lo Sporting CP ha sorpassato il Torino di Urbano Cairo. Del resto il classe ’93 portoghese aveva sempre messo in cima alle sue preferenze ‘soluzioni’ estere rispetto alla permanenza nel campionato di Serie A. Per lui si tratterebbe di un ritorno, visto che tra le fila dei Leões’ è cresciuto ed esploso prima del trasloco a Milano per ben 45 milioni di euro. L’operazione dovrebbe chiudersi con la formula del prestito più diritto di riscatto. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

