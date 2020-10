Calciomercato Inter, ha già firmato | Ufficialità in arrivo

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Joao Mario e il suo ritorno allo Sporting CP dal quale arrivo nella famosa estate 2016

Non ci sono più dubbi, Joao Mario lascia di nuovo l’Inter. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il centrocampista portoghese ha già firmato il contratto con lo Sporting CP. Il club portoghese lo prenderà con la formula del prestito secco, ricevendo un sostanzioso contributo dai nerazzurri al pagamento del ricco ingaggio. Oggi termina il calciomercato in Portogallo, per cui è solo questione di ore per l’ufficialità dell’affare.

