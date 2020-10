Conte: sono ben 34 i giocatori utilizzati dal tecnico nerazzurro nell’arco di un anno

Inter, curiosa statistica riguardante i calciatori impiegati nell’arco di un anno, dal primo ottobre 2019 a oggi, da parte dei club dei due campionati principali di ben 50 nazioni. Per quanto riguarda l’Italia comandano la Juventus e la formazione di Antonio Conte con ben 34

INTER STATISTICA GIOCATORI/ Curiosa statistica da parte dell’Osservatorio Calcistico del Cies, che ha voluto stilare la classifica sui club che hanno disputato almeno 27 partite di campionato dal 01 Ottobre 2019, riguardante il numero di giocatori utilizzati. Lo studio ha interessato la bellezza di 1014 squadre della prima e seconda categoria di ben 50 paesi in tutto il mondo, quindi non solo dei campionati europei. In ogni caso ci limiteremo a darvi alcune statistiche sulla nostra serie A, anche se naturalmente il rapporto ha riguardato anche la serie cadetta. L’analisi ha evidenziato che la formazione che ha fatto meno turn-over è stato il Parma, con soli 26 calciatori impiegati. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Non è che le altre squadre ne abbiano utilizzati di più, visto che il Napoli si ferma a 27, l’Udinese a 28 e la Lazio a 29. Il Milan e l’Atalanta arrivano a quota 32, mentre sono alla pari le due rivali storiche per antonomasia Inter e Juventus, entrambe infatti comandano la classifica a pari merito con ben 34 calciatori utilizzati.