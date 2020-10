Calciomercato Inter, si chiude a gennaio | Tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibile conclusione di un affare nella prossima finestra di gennaio. Dal Chelsea alla corte di Conte, ci risiamo

Moses dal Chelsea? No, Marcos Alonso. E’ lui quello che l’Inter potrebbe prendere dai ‘Blues’ nella prossima sessione di calciomercato. Parliamo quindi in ottica gennaio, quando Conte tornerà sicuramente alla carica chiedendo l’innesto di un nuovo laterale. Perisic convince poco nel ruolo di tornante, anche se il tecnico lo ha elogiato dopo il match con la Lazio, per cui il classe ’90 ex Fiorentina farebbe senz’altro comodo per la fascia mancina, dove l’unico di ruolo – visto anche l’addio di Asamoah – è l’inglese Young.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio rimandato | Fuori dalla lista UEFA

Calciomercato Inter, Alonso in prestito con diritto di riscatto

Alonso ha ‘rotto’ con Lampard e per questo ad oggi appare difficile un suo ‘reintegro’ nel progetto sportivo della formazione inglese. Marotta e Ausilio potrebbero sfruttare a proprio vantaggio questa situazione tentando l’acquisto con la formula del prestito più diritto di riscatto sui 15 milioni di euro. Lo sappiamo, il Chelsea è un osso durissimo, tuttavia alla fine potrebbe ‘cedere’ alla proposta interista. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Alonso era ed è in cima ai desideri di Conte per quanto concerne la corsia sinistra. A gennaio potrebbe essere ‘accontentato’…

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, stop di Suning | Saltato affare last-minute

Inter, voto e giudizio al calciomercato VIDEO