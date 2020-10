Calciomercato Inter, un gioiello per Conte | Nuovo affare col Monza

L’Inter pensa anche al futuro e dopo aver ultimato alcuni affari col Monza potrebbe mettere in piedi un’operazione in entrata

In chiusura di calciomercato estivo l’Inter ha salutato Lorenzo Pirola. Il promettente difensore classe 2002 è stato ceduto al Monza a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 dopo aver peraltro debuttato in Serie A lo scorso luglio. Prima di lui a passare dai nerazzurri ai brianzoli è stato il portiere Di Gregorio che ha fatto da apripista su quest’asse di mercato Inter-Monza che potrebbe riaccendersi per il prossimo futuro anche a parti invertite. La società di Suning infatti vorrebbe opzionare un talento del club lombardo presieduto da Galliani e Berlusconi. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Rinnovo Lautaro, Marotta frena la trattativa

Calciomercato Inter, occhi sul talento del Monza: idea Marin

L’Inter guarda quindi con grande interesse al futuro e secondo quanto rivelato dai colleghi di ‘Seriebnews.com’ i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Antonio Marin, talento croato strappato alla Sampdoria proprio a fine settembre.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte non l’ha voluto | Vola in Olanda

Il Monza lo ha prelevato dalla Dinamo Zagabria in prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro e l’Inter potrebbe assicurarsi un’opzione in caso di futura cessione. Una sorta di diritto di prelazione che potrebbe favorire l’affare così come il procuratore del giocatore, Miroslav Bicanic, ovver lo stesso di Brozovic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE: lascia di nuovo l’Inter | “Obiettivo raggiunto”