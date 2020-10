Effetto Covid-19, bilancio Inter in profondo rosso | Le cifre

A fine mese il Cda dell’Inter approverà il bilancio al 30 giugno 2020

Non solo quello di Juventus (-90, al netto dei 90 di stipendi non conteggiati), Milan (-195) e Roma (-204), anche il bilancio dell’Inter sarà in profondo rosso. Come riporta il giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’, Marco Bellinazzo, a fine ottobre il Consiglio di Amministrazione del club nerazzurro approverà il bilancio al 30 giugno 2020 con perdita finale intorno ai 150 milioni di euro, +47 rispetto al deficit registrato a fine marzo scorso. Scontato ma doveroso dirlo, sui pesanti conti in rosso delle big italiane, ma anche di tutti gli altri club di Serie A e non, incide pesantemente la crisi economica legata al Covid-19.

Il cda dell’@Inter approverà il bilancio al 30 giugno 2020 a fine ottobre. A fine marzo il deficit era pari a 103 milioni. La perdita finale si stima non andrà oltre i 150 milioni — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) October 9, 2020

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, accordo con l’agente | Arriva a gennaio