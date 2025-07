Triennale da 5 milioni a stagione: così la Juve lo porta via all’Inter

Il club meneghino potrebbe essere bruciato sul tempo dall’iniziativa della Juve, che ha messo sul piatto una cifra importante per il big

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo per tutte le società, comprese quelle che forse, essendo ancora impegnate nel Mondiale per Club, avrebbero potuto o voluto attendere indicazioni utili dalla spettacolare kermesse della FIFA che alla fine non ha fatto che confermare gran parte dei valori emersi nella passata stagione.

Il PSG resta una squadra quasi imbattibile, come confermato dalla recente goleada inflitta al malcapitato Real Madrid, mentre il Chelsea di Enzo Maresca ha confermato i progressi messi in mostra fino a pochi mesi fa, quando ha trionfato nella competizione continentale disputata (la Conference League).

Il torneo ancora in corso di svolgimento negli Stati Uniti – e che vedrà proprio i francesi e gli inglesi contendersi la palma di vincitore – ha altresì confermato alcune tendenze emerse lo scorso anno. Il Manchester City non è ancora guarito del tutto, nonostante i roboanti acquisti già messi in campo negli States; il Real Madrid ha ancora molto da lavorare agli ordini del nuovo tecnico Xabi Alonso; per finire, restando agli affari di ‘casa nostra’, Inter e Juve hanno lamentato una fragilità difensiva ben evidenziata nel corso della competizione mondiale.

Proprio in ottemperanza alla mai sopita esigenza di rinforzare il reparto arretrato, ecco che nerazzurri e bianconeri sono decisi ad intervenire in difesa per presentarsi ai nastri di partenza della nuova annata con una rinnovata sicurezza davanti ai rispettivi portieri.

Secondo il portale catalano ‘Elnacional.cat’, Marotta e Comolli, fresco di nomina e di esercizio delle proprie funzioni, starebbero battagliando per un profilo che fino a pochi anni fa guidava la difesa di uno dei club più vincenti del Vecchio Continente.

Laporte conteso da Inter e Juve: corsa a cinque

Dopo 6 stagioni passate nelle fila dell’Athletic Club, dove aveva completato la sua formazione di giovane calciatore, Aymeric Laporte si è trasferito nel gennaio del 2018 in quel di Manchester, agli ordini di quel Pep Guardiola con cui ha vinto tutto quello che c’era da vincere.

Alla soglia dei 30 anni il franco-iberico ha poi deciso di cedere alle lusinghe milionarie dell’Al Nassr, il potente club arabo che può vantare tra le proprie fila anche un certo Cristiano Ronaldo.

Voglioso di tornare in Europa alla vigilia del suo terzo anno nella compagine della Saudi Pro League, il 31enne non disdegnerebbe un ritorno nella ‘sua’ Bilbao, col tecnico Valverde che ha già mosso le sue pedine in vista di una trattativa agevolata dal contratto in scadenza a giugno 2026 del difensore.

L’Inter monitora da tempo la situazione, consapevole che sul calciatore insiste da tempo l’interesse di Ajax, Galatasaray e Juventus. Il club bianconero avrebbe mosso passi concreti offrendo al Campione d’Europa 2024 con la Spagna un contratto triennale da 5 milioni a stagione: una mossa che potrebbe far vacillare il calciatore, sempre più vicino ad un ritorno da protagonista in Europa.