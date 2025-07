Inter, colpo russo sulla trequarti: arriva a metà prezzo

A distanza di pochi giorni, a due settimane dal ritiro di inizio stagione, Chivu ha già incontrato due volte Marotta e Ausilio

Non è difficile immaginare cosa il nuovo allenatore dell’Inter abbia potuto chiedere alla dirigenza. L’ex Parma vuole un nuovo centrale e un trequartista. Poi, qualora dovesse uscire Calhanoglu, bisognerebbe anche intervenire in mediana. Neanche il tempo di subentrare a Inzaghi e il romeno ha fatto subito intendere di voler cambiare alcuni aspetti del gioco nerazzurro.

Negli Stati Uniti, contro le sudamericane affrontate durante il Mondiale per Club, è quasi sempre partito con un 3-5-2, per poi adattare la formazione nel secondo tempo a un 3-4-2-1 con due trequartisti alle spalle della punta o a un 3-4-1-2 con un fantasista classico dietro due attaccanti. In entrambi i casi, l’ex Parma ha preferito togliere densità al centrocampo, mettendo fuori una mezzala, per far spazio a interpreti più creativo, da schierare tra le linee.

Anche Inzaghi, in realtà, nelle ultime due stagioni, aveva lasciato intendere di voler aver a disposizione un trequartista, da inserire alla bisogna, magari nelle partite più bloccate. Per questo, due anni fa c’era stato il ritorno a sorpresa di Alexis Sanchez. E per lo stesso motivo, alla fine della scorsa stagione, il neo-acquisto Zelewski è stato provato come scheggia impazzita sulla trequarti.

La mezza punta potrebbe arrivare solo a patto di un’uscita di Taremi. Con la casella occupata, a livello fisico e salariale, difficilmente la dirigenza potrà accontentare Chivu. Il giocatore da prendere sarebbe un profilo di qualità da poter impiegare sulla trequarti o come seconda punta.

Golovin del Monaco: idea con sconto per la trequarti

Sembra che ad Ausilio abbiano già proposto Christopher Nkunku del Chelsea. Un giocatore per cui i Blues, due anni fa, spesero circa 60 milioni. Ora il classe 1997 potrebbe essere messo in vendita a meno di 40. Per ora, tuttavia, l’Inter non può muoversi. E, comunque, il prezzo orientativo appare ancora un po’ troppo alto. Potrebbe piacere anche il paraguaiano Julio Cesar Enciso, ragazzo molto interessante, di proprietà del Brighton e che la scorsa annata ha fatto benino all’Ipswich Town (12 presenze complessive e 2 goal).

Enciso è in scadenza ed è dunque sul mercato a prezzo scontato. Ha ventuno anni, sa dribblare e ha un buon tiro. Magari il Brighton gli rinnoverà il contratto e lo presterà ancora. Quindi potrebbe diventare una possibilità a costo zero. Nei giorni scorsi si era anche parlato di Yilmaz del Galatasaray, jolly d’attacco utile sulla trequarti o più avanzato. Forte fisicamente e bravo con i piedi. Ma troppo costoso: i turchi vogliono 30 milioni. Ed è per questo che l’Inter potrebbe aver subito declinato ogni possibilità di trattativa.

Fra i giocatori che potrebbero essere stati proposti al club nerazzurro c’è anche il russo Aleksandr Golovin del Monaco. Ventinove anni, comprovata versatilità (può fare la mezzala, l’ala sinistra o il fantasista) ma fisicamente un po’ ammaccato… Nell’ultima stagione in Ligue 1 è stato fermato da sei diversi infortuni. Per età non è il giocatore ideale per Oaktree. Non è escluso, tuttavia, che a fine mercato non possa essere preso in considerazione, qualora il prezzo si appiattisse sui 10 milioni o poco più. Il Monaco, a suo tempo, lo prese per 30 milioni. Ora lo valuta sui 15. Ma a fine mercato potrebbe anche cederlo per 12 o giù di lì.

Carboni va via, Sebastiano Esposito pure

Nel frattempo, il trequartista puro già in rosa, vale a dire Valentin Carboni, è sempre più vicino a una cessione in prestito al Genoa di Viera. Un prestito gravoso, per l’Inter… L’accordo dovrebbe prevedere un bonus da un milione per i rossoblù in base ai minuti giocati dall’argentino. Anche Sebastiano Esposito, che non è un fantasista ma può occupare tranquillamente la posizione da mezza punta, è in uscita, stavolta a titolo definitivo. Andrà a Firenze o a Cagliari. Oppure in Francia (c’è il Lens).

L’Inter non darà dunque spazio alle promesse. Se è così, è perché anche Chivu ha chiesto dei giocatori pronti e di esperienza. Golovin potrebbe dunque essere una risorsa interessante. Se si vuole puntare su un giovane, sarà più complicato trovare il nome giusto… Servirebbe qualche profilo di grande qualità, come James McAtee, che potrebbe lasciare il City nelle prossime settimane a una ventina di milioni. Il ragazzo è pieno di corteggiatori.

Piace sia in Premier che in Germania. E in Serie A. Gli ultimi rumors lo danno nel mirino dell’Atalanta e del Napoli. C’è anche l’Inter? Bisogna aspettare e vedere cosa saprà offrire il mercato. In rosa, ci sono sempre Calhanoglu (che nasce appunto trequartista), Zielinski e Mkhitaryan, tre giocatori che potrebbero essere adattati o riadattati in posizione più avanzata.