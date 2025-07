Affare a sorpresa tra Inter e Juve: è fatta, annuncio UFFICIALE

Secondo colpo consecutivo messo a segno dai bianconeri in questa sessione, dopo Cambiaghi arriva un’altra ex Inter

L’Inter costruisce come può e disfa come deve, in una sessione di mercato già ricca di parecchi colpi di scena.

In Serie A c’è fermento anche fra le dirette rivali che ambiscono a rinnovare il proprio livello di competitività in vista della nuova stagione, eppure il comparto maschile non è l’unico che sorprende e regala emozioni.

Sin dal suo insediamento nel massimo campionato femminile, anche l’Inter Women ha voluto consolidarsi fra le realtà con le aspirazioni più grandi.

Grazie al duro lavoro svolto sul campo e oculate manovre di mercato, le nerazzurre di mister Gianpiero Piovani hanno raggiunto il secondo posto nello scorso campionato alle spalle della sola Juventus. Con la quale la stessa Inter, in questa sessione, è già scesa a patti per la cessione dell’attaccante Michela Cambiaghi, volto noto del recente passato nerazzurro femminile.

Oltre alla classe ’96, la Juventus ha però di privare l’Inter Women di un’ulteriore pedina che ha impreziosito l’organico di Piovani nella passata stagione.

Juventus Women preleva Pavan dall’Inter, colpo di prospettiva per Massimiliano Canzi

Trattasi della centrocampista classe 2004 Matilde Pavan, già nel giro della Nazionale maggiore dall’estate 2023.

La calciatrice ha raggiunto nelle scorse ore un accordo con la formazione bianconera di Massimiliano Canzi fino al 30 giugno 2028 raccogliendo parecchi consensi, viste le grandi qualità e la giovanissima età per un calcio in cui gamba e freschezza contano sempre più.

“Il fatto che un club come la Juventus Women abbia mostrato interesse nei miei confronti mi rende orgogliosa. Non vedo l’ora di provare cose nuove ed imparare, mi sento una calciatrice molto creativa”, ha raccontato Pavan alla prima intervista da nuova giocatrice della sezione femminile del club bianconero.