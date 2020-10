Calciomercato Inter, tradimento Milan | Proposto a Marotta

In casa Milan il rinnovo di Gigio Donnarumma è la questione più spinosa. In caso di mancato prolungamento Raiola potrebbe anche proporlo all’Inter

Lavori in corso in casa Milan per quanto riguarda Gigio Donnarumma. L’estremo difensore rossonero è tra i pilastri principali della squadra allenata da Stefano Pioli che rischia di perdere nel prossimo futuro il portiere classe 1999 che è in scadenza di contratto nel 2021. La volontà del portiere è quella di trovare un accordo il prima possibile per restare in rossonero, ma c’è da trovare una quadra economica che proprio non arriva e che col passare delle settimane fa avanzare sempre di più le chance di addio a fine stagione. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Donnarumma per il dopo Handanovic: la proposta di Raiola

Le difficoltà per quanto riguarda il rinnovo di Donnarumma sono fin troppo evidenti: Raiola chiede al Milan 10 milioni a stagione, cifra difficilmente raggiungibile. In questo contesto lo stesso procuratore del ragazzo lo avrebbe proposto anche a Marotta, col quale è in eccellenti rapporti come testimonia l’affare Pogba a costo zero. Il dirigente nerazzurro e l’Inter sarebbero ben disposti al colpaccio a costo zero, in virtù anche della carta d’identità che avanza di Handanovic.

L’Inter sarebbe dunque pronta a prendere Donnarumma, ma da parte sua è già arrivato un ‘no’ netto al trasferimento in nerazzurro perché non vuole fare uno sgarbo al Milan del quale è tifoso fin da bambino. Resterebbe in Italia, in caso di addio al Milan, solo per la Juventus che avrebbe già un accordo di massima con il potente Raiola.

