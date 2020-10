Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: nuovo scambio con il Milan

Nuova ipotesi di scambio in ottica calciomercato Inter e calciomercato Milan. Dopo il derby, Conte e Pioli possono fare affari.

La sconfitta nel derby di sabato ha portato a galla tutti i limiti della rosa dell’Inter. Fuori i titolari Skriniar e Bastoni a causa della positività al coronavirus, Antonio Conte non ha potuto schierare altri marcatori nella sua difesa a tre ed è strato costretto ad adattare due terzini come D’Ambrosio e Kolarov in quel ruolo. Il primo è andato sempre in difficoltà con Leao, mentre il secondo ha causato il rigore e poi ha lasciato libero Ibrahimovic in occasione dei due gol del Milan. La partenza di Godin è stata sottovalutata: nella sessione estiva di calciomercato non è arrivato nessuno per rimpiazzarlo e ora i nodi stanno venendo al pettine.

Calciomercato, Inter e Milan: scambio di indesiderati | Le ultime di InterLive

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Conte e Marotta hanno bocciato l’idea di fare ricorso ad uno svincolato come Garay. Non resta quindi che attendere il mercato di riparazione a gennaio per cercare di sistemare le cose. Molto dipenderà dal passaggio del turno in Champions League che garantirebbe nuove entrate nelle casse nerazzurre, ma va comunque sfoltita la rosa. Una situazione che, stando alle indiscrezioni raccolte da Interlive.it, ha spinto alcuni intermediari a farsi avanti per provare ad imbastire uno scambio con il Milan come avveniva negli anni passati. Sul banco due ‘scarti’ di Conte e Pioli.

Non è un mistero che i rossoneri stiano cercando di liberarsi di Mateo Musacchio, 30enne difensore centrale. Dall’altra parte, invece, Matias Vecino non rientra nei piani dell’Inter, che è di un anno più giovane. I nerazzurri, tuttavia, danno una valutazione diversa ai cartellini dei due sudamericani e puntano ad un giocatore più importante per rinforzarsi.

