Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: uno svincolato per Conte

Nuova pista a costo zero per quanto riguarda il calciomercato Inter. Proposto a Conte e Marotta un giocatore svincolato.

L’Inter è stata indicata da molti addetti ai lavori come la regina della sessione estiva di calciomercato. Il club nerazzurro è riuscito a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, cedendo i giocatori in esubero e tenendo quelli più importanti. Un lavoro importante da parte di Marotta e Ausilio per mettere a disposizione del tecnico una squadra in grado di lottare per lo scudetto e di fare strada in Champions League. Resta tuttavia qualche lacuna che, a mercato chiuso, può essere colmata soltanto facendo ricorso ai calciatori svincolati.

Calciomercato, proposto uno svincolato a Conte: le ultime di InterLive

Conte ha già a disposizione una rosa molto ampia, ma la situazione di emergenza che si sta venendo a creare a causa dei tanti giocatori dell’Inter positivi al coronavirus rischia di incidere in partite importanti come il derby di sabato prossimo contro il Milan. Salvo recuperi miracolosi, i nerazzurri dovranno fare a meno di due titolari in difesa come Skriniar e Bastoni. Al loro posto, visto che non è arrivato un sostituto di Godin, dovrebbero essere impiegati D’Ambrosio e Kolarov, due terzini da adattare al ruolo di centrali. A tal proposito, secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it, alcuni intermediari hanno proposto Ezequiel Garay.

Senza contratto dopo l’esperienza al Valencia, il 34enne difensore centrale argentino (con passaporto spagnolo) potrebbe essere utilizzato solo in Serie A. Il suo nome, tuttavia, non scalda né il tecnico Conte né l’amministratore delegato Marotta.

