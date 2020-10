Conte sotto attacco: “Allenatore ideologo. L’Inter non può permetterselo”

Le ultime Inter news registrano le critiche piovute sul tecnico Conte dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Kolarov e Eriksen nel mirino.

Pioggia di critiche sull’Inter dopo il derby perso 2-1 contro il Milan. Dai tanti assenti alla preparazione saltata fino agli errori arbitrali, ai nerazzurri non vengono concessi alibi e sul banco degli imputati finisce soprattutto Antonio Conte per le sue scelte di modulo e di giocatori. Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, non risparmia il tecnico salentino: “Kolarov è considerato il responsabile della sconfitta nel derby, ma non si può addossare tutta la colpa su un singolo. L’Inter si permette di tener fuori uno come Eriksen! Conte è un ideologo: ha la sua idea di calcio e tiene fuori i giocatori che non la sposano. Ma oggi non puoi permetterti una cosa del genere: se hai Eriksen, lo fai giocare anche se devi cambiare il tuo modo di vedere il calcio”.

