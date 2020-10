Arbitri: nelle prime cinque giornate non sono stati teneri con i nerazzurri

Inter, anche con il Genoa la formazione di Antonio Conte, seppur abbia vinto l’incontro, ha di che lamentarsi per l’arbitraggio. La decisione di Massa di sorvolare sull’intervento di Bani su Lukaku non è stata accolta benissimo da dirigenza e tifosi nerazzurri

INTER ERRORI ARBITRALI/ Nel suo articolo quotidiano riguardante la squadra di Antonio Conte, il ‘Corriere della Sera’ ha voluto dare il suo parere anche sulla questione arbitraggi, che in queste prime cinque giornate non ha sicuramente favorito la formazione meneghina. L’Inter contro il Genoa ha potuto disporre della squadra ligure come uno sparring-partner e, anche se è vero che fino all’ingresso di Barella ha faticato a trovare la via della rete, è anche vero che si è giocato praticamente sempre nella meta campo dei rosso-blu. Domani sera a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, dovrà esserci la conferma che questa squadra può ricominciare a correre e a inanellare vittorie da qui alla sosta natalizia, sia in campionato che in Champions League. Per quanto riguarda la questione arbitrale anche con il Genoa, come dicevamo, sia il direttore di gara che gli addetti al Var hanno sorvolato sull’intervento di Bani su Lukaku, apparso abbastanza dubbio e magari una verifica sarebbe stata sicuramente apprezzata. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

