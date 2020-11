Calciomercato Inter, serve un altro attaccante | Colpo a costo zero

Le ultime di Calciomercato Inter riportano alla luce un vecchio obiettivo di Antonio Conte e della dirigenza nerazzurra: scopriamo di chi si tratta

Le pesanti assenze di Romelu Lukaku e Alexis Sanchez – tornato solo ieri – l’adattamento di Ivan Perisic ad attaccante e la poca fiducia nei confronti di Andrea Pinamonti. Nel momento più delicato della stagione, l’Inter non può contare sui suoi uomini migliori. Proprio per questo motivo, Antonio Conte vorrebbe un altro attaccante che, in caso di buona riuscita dell’affare, arriverebbe nel calciomercato di gennaio. Il nome del giocatore richiesto dal tecnico leccese, però, non è assolutamente una novità.

Calciomercato Inter, piatto francese per Conte a gennaio

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’Inter starebbe pensando di riprovarci per Olivier Giroud. Il centravanti del Chelsea già la scorsa stagione a gennaio era stato molto vicino ad approdare a Milano e in estate fu accostato alla Juventus. Il Campione del Mondo con la Francia nel 2018, nella prossima finestra di mercato potrebbe lasciare i Blues addirittura a zero, e così i nerazzurri potrebbero tornare all’attacco pensando anche all’emergenza che la squadra di Conte dovrà mettere in conto anche nel prossimo match contro l’Atalanta: proprio per questo, una riserva di lusso come il francese, risulterebbe a dir poco fondamentale. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

