Prende sempre più quota l’ipotesi di un colpaccio dai cugini del Milan. Nel mirino il turco Hakan Calhanoglu

Inter e Milan si sono già affrontate nel primo incrocio stagionale nelle scorse settimane e presto potrebbero tornare a fronteggiarsi ma in sede di mercato. I rossoneri in particolar modo sono impegnati sul fronte rinnovi con Donnarumma, Ibrahimovic e soprattutto Calhanoglu all’ordine del giorno. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, il prolungamento del turco è la priorità maggiore per i dirigenti milanisti viste anche le pretendenti in aumento. Tra queste anche la stessa Inter che sogna il grande sgarbo ai cugini rossoneri. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, aumentano le voci su Calhanoglu: sprint per il turco in scadenza col Milan

Si fa sempre più intensa quindi la pista che porterebbe Calhanoglu alla corte dell’Inter in caso di mancato rinnovo con i rossoneri. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘calciomercatonews.com’, l’Inter vorrebbe il grande sgarbo mettendo sul tavolo una possibile proposta quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione. Un vero e proprio sprint deciso del club di Suning che così facendo potrebbe andare a potenziare la trequarti con un calciatore di valore assoluto e già abituato a giocare in Serie A. Nel caso Calhanoglu sarebbe l’erede del partente Christian Eriksen.

