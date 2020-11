Inter, comunicato UFFICIALE | Portiere positivo al COVID-19

Le ultime news Inter mettono in evidenza la positività al coronavirus di un altro giocatore della squadra allenata da Antonio Conte

Un altro giocatore dell’Inter (gli altri tutti guariti e disponibili) positivo al Covid-19. Si tratta del terzo portiere Daniele Padelli: “FC Internazionale Milano comunica che Daniele Padelli è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo effettuato in vista della gara di domani pomeriggio contro l’Atalanta – recita il comunicato ufficiale del club targato Suning – Il portiere nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Naturalmente il 35enne sarà indisponibile per il match di domani contro la formazione di Gasperini. Per le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

