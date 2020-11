Da Lautaro Martinez e Barella a Gomez e Zapata, ecco le formazioni ufficiali del match Atalanta-Inter valevole per la settima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Inter. Conte rilancia Skriniar dal primo minuto panchinando Hakimi, autore di una brutta prova a Madrid, a vantaggio di Darmian. A metà campo confermati Brozovic e Vidal. Nuova bocciatura per Eriksen, c’è di nuovo Barella a supporto di Lautaro Martinez e Sanchez, quest’ultimo al rientro da titolare dopo l’infortunio e chiamato a non far rimpiangere Lukaku che parte dalla panchina. Per le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Formazioni Ufficiali Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Pessina, Gomez; D. Zapata

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Sanchez.

ARBITRO: Doveri di Roma 1

