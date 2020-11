Calciomercato, è il futuro dell’Inter | 22 milioni per la firma

Calciomercato Inter: una trattativa fondamentale per l’Inter di Conte è quella che collega i nerazzurri al talento italiano. I dettagli

Alessandro Bastoni sta vivendo un vero e proprio sogno tra Inter e Nazionale. Il calciatore nerazzurro, grazie anche alle indicazioni di Antonio Conte, sta diventando un top nel suo ruolo e ieri sera ha disputato la sua prima partita da titolare nell’amichevole disputata dall’Italia contro l’Estonia. Le sue parole rilasciate alla ‘Rai’ dopo la partita, fanno capire quanto ci tenesse al debutto in maglia azzurra: “L’esordio è un sogno che diventa realtà. Non abbiamo preso gol, sono soddisfatto. Il gioco vale la candela, sono contento dell’esordio di stasera”.

Calciomercato Inter, rinnovo Bastoni: affare da 22 milioni

Leader in nerazzurro e ieri, per la prima volta, titolare con la Nazionale italiana. Alessandro Bastoni, classe 1999, sta crescendo sempre di più nonostante i soli 21 anni e, proprio per questo, l’Inter non ha la minima intenzione di lasciarlo andare. Marotta, infatti, ha intenzione di blindarlo con un nuovo contratto per cercare di tenerlo lontano dalle grinfie di top club come Barcellona e Manchester City.

Secondo indiscrezioni, l’offerta dei nerazzurri dovrebbe essere di circa 2.8 milioni di euro a stagione fino al giugno 2024, un upgrade rispetto agli 1,5 milioni che guadagna attualmente. L’investimento lordo della società per il giovane di Casalmaggiore arriverebbe a circa 22 milioni. Trattativa con più luci che ombre all’orizzonte, per due motivi ben precisi. Bastoni, nell’Inter di Conte, è un giocatore davvero indispensabile, un titolare inamovibile di cui il tecnico leccese non può proprio fare a meno viste soprattutto le sue qualità tecniche preziose in fase di impostazione. In secondo luogo, Marotta ha ottimi rapporti con l’entourage del giocatore, capitanato dall’agente Tullio Tinti, procuratore tra gli altri di Ranocchia e Darmian.

