Calciomercato Inter, nuovo assalto a Lautaro | Cash e l’ex Juventus

L’Inter negli ultimi anni è cresciuta molto e punta a raggiungere risultati sempre più ambiziosi. Sotto la guida tecnica di Antonio Conte, infatti, i nerazzurri vogliono tornare presto vincenti e nonostante l’inizio di stagione difficile, il club italiano potrebbe presto tornare in pista alla grande non solo in campo, ma anche nel calciomercato.

Non una semplice voce di mercato tanto per dare aria alla bocca, quella di Miralem Pjanic all’Inter. Il centrocampista bosniaco, attualmente in forze al Barcellona, già in passato venne accostato ai nerazzurri come confermato da lui stesso in un’intervista a ‘Canal Plus’: “Potevo trasferirmi al Bayern Monaco o all’Inter, ma non era il momento giusto. Al momento sono al Barça, ma anche se gioco nel miglior club al mondo non sono soddisfatto“. Il giocatore blaugrana sta trovando poco spazio in Catalogna e così i nerazzurri potrebbero tornare all’assalto dell’ex Juventus nel giugno 2021.

Calciomercato Inter, Pjanic nell’affare Lautaro: Marotta non è convinto

In realtà, secondo ‘calciomercatonews.com’, il Barcellona vorrebbe inserire Miralem Pjanic in uno scambio per arrivare al tanto agognato Lautaro Martinez. Il centrocampista bosniaco è valutato circa 70 milioni di euro sul mercato, a cui andrebbero aggiunti 20 milioni di conguaglio. Venti milioni di conguaglio pochi per l’argentino, non a caso questa offerta Marotta e all’Inter la rifiuterebbero, il tutto nonostante il forte interesse per l’ex Juve. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

