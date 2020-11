Calciomercato Inter, salta tutto | Rinnovo da 64 milioni

Inter, il caso Donnarumma al Milan sembra avviarsi alla conclusione. Una lunga telenovela che dovrebbe portare al maxi rinnovo del portiere

Mentre l’Inter fa i conti con la carta d’identità di Samir Handanovic, iniziando a sondare il terreno per un possibile erede, i cugini del Milan provano a blindare definitivamente Gigio Donnarumma. In questo senso cresce l’ottimismo in casa rossonera per il futuro del portiere classe 1999 per il quale si sarebbero intensificati negli ultimi giorni i contratti tra la dirigenza meneghina e l’agente, Mino Raiola. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, niente Donnarumma: le cifre del rinnovo col Milan

Il quotidiano ‘Tuttosport’ evidenzia come Donnarumma dovrebbe prolungare l’accordo con il Milan sulla base di un pluriennale fino al 30 giugno 2024 con un aumento d’ingaggio rispetto ai 6 milioni di euro che percepisce attualmente fino a circa 8 milioni per un totale di 64 milioni lordi. Nello stesso accordo anche il rinnovo del fratello maggiore Antonio, anche lui in scadenza nel 2021, mentre resta da trovare l’intesa per la clausola.

Salta di conseguenza definitivamente la complicata ipotesi Inter, al quale era stato offerto dallo stesso Mino Raiola. Marotta ci aveva fatto pensierino per dopo Handanovic ma dovrà optare per altre piste.

