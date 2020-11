Serie A, ottava giornata | Designato l’arbitro di Inter-Torino

Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà la sfida Inter-Torino valevole per l’ottava giornata di campionato

Sono stati designati gli arbitri dell’ottava giornata di Serie A. Il match Inter-Torino, in programma domenica ore 15 allo stadio ‘Meazza’, è stato affidato a Federico La Penna. Cecconi e Di Vuolo gli assistenti, Pasqua il quarto uomo, Abisso e Galetto gli addetti al Var. Il 37enne fischietto della sezione di Roma 1 dirigerà Handanovic e compagni per la quarta volta in carriera: nelle precedenti tre, i nerazzurri hanno ottenuto altrettante vittorie. In equilibrio, invece, il bilancio coi granata: due successi, due sconfitte e un pareggio. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

