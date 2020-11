Inter, nuova panchina per Conte | Destinazione a sorpresa

Le ultime Inter news riguardano il tecnico Antonio Conte. Con Marotta che pensa ad Allegri, nuova pista clamorosa.

Come vi abbiamo svelato la scorsa settimana, i rapporti tra l’Inter e Antonio Conte sono ai minimi storici. Se non fosse per il lauto ingaggio versato dalla famiglia Zhang nelle casse del tecnico salentino, probabilmente si sarebbe già arrivati all’esonero. D’altronde l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha già in mente il suo sostituto che risponde al nome di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha tante proposte sul tavolo da parte di top club, ma il fatto che stia prendendo tempo invece di accettarle fa pensare che stia aspettando proprio l’Inter. Salvo sorprese, tuttavia, nei piani dei meneghini c’è la volontà di terminare la stagione con Conte e separarsi a giugno, con un anno di anticipo sulla naturale scadenza del contratto. L’ex Ct della Nazionale ha recentemente dichiarato di voler tornare in Premier League in futuro e proprio dall’Inghilterra sarebbe arrivata un’offerta clamorosa. Il West Ham vuole inserirsi tra le big del calcio britannico e vorrebbe riportarlo a Londra al posto di David Moyes il cui contratto scade proprio nel 2021. Serviranno però ingenti investimenti per convincere Conte.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, svolta Inter: “Cambia agente”. Juventus battuta

Calciomercato Inter, è italiano l’erede di Brozovic: mossa Marotta