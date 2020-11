Brozovic: il tecnico Antonio Conte torna ad avere a disposizione il suo metronomo

Inter, il centrocampista Marcelo Brozovic è risultato negativo al tampone e quindi torna a disposizione del tecnico Antonio Conte. Il giocatore potrà quindi essere almeno convocato per la sfida contro il Sassuolo di sabato pomeriggio contro il Sassuolo

INTER BROZOVIC NEGATIVO/ L’Inter perde con il Real Madrid e vede le speranze di approdare agli ottavi di Champions League ridotte all’osso e sabato pomeriggio, al Mapei Stadium, il Sassuolo attende la squadra di Antonio Conte per confermare la sua ottima forma e la sua classifica, dopo la vittoria in casa dell’Hellas Verona. In vista di questa delicata sfida il tecnico Antonio Conte, potrebbe tornare ad avere a disposizione sia Stefano Sensi, che è rientrato in campo contro il Real Madrid, che Marcelo Brozovic risultato finalmente negativo al Covid-19 e quindi nuovamente in gruppo. Il centrocampista era risultato positivo durante il ritiro con la sua nazionale, a causa del suo compagno di squadra Domagoj Vida, la cui positività venne diagnosticata troppo tardi mentre aveva già disputato il tempo di una partita di Nations League, infettando così il suo compagno di squadra ormai quasi due settimane fa. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

In questo momento, gli unici giocatori risultati ancora positivi al Coronavirus in casa nerazzurra, sono il portiere Daniele Padelli e il difensore Aleksandar Kolarov.