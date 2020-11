Calciomercato Inter, occasione a zero | Colpo low cost dal Real

Ieri sera Lucas Vazquez è stato tra i protagonisti assoluti della sfida contro l’Inter. Lo spagnolo potrebbe anche finire nel mirino dei nerazzurri

Serataccia ieri sera a San Siro per l’Inter, crollata sotto i colpi di Hazard e Rodrygo. Tra i migliori in campo c’è stato anche l’esterno destro spagnolo, Lucas Vazquez, autentico jolly di Zidane, capace di giocare a tutta fascia offrendo sia un’ottima qualità offensiva che la giusta abnegazione difensiva. Un calciatore di fatica e sacrificio, cresciuto moltissimo negli ultimi anni, ma che il Real non ha ancora rinnovato, portandolo a pochi mesi dalla scadenza contrattuale. A giugno 2021 si esaurirà infatti il rapporto tra Vazquez e il Madrid, club col quale ha vinto tutto. In questo contesto potrebbero aprirsi anche le porte del mercato. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, a zero dal Madrid: idea Vazquez

Pare infatti che il Real Madrid non sia intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza di Lucas Vazquez che nel caso diventerebbe occasione a costo zero per la stessa Inter che ieri lo ha ammirato da vicino. Suning potrebbe prendere in considerazione lo spagnolo vista la grande duttilità tattica abbinata a un enorme spirito di sacrificio.

Lucas prende 3,5 milioni di euro a Madrid e l’Inter potrebbe offrirgli un triennale a più o meno le stesse cifre per convincerlo ad accettare.

