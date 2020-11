Inter, la dirigenza alla Pinetina | ‘Vecchio Conte’ a rapporto

Inter: nessuna guerra fredda fra la dirigenza e Antonio Conte mentre Marotta e soci sono ad Appiano Gentile. I dettagli

Tanta soddisfazione da parte dell’Inter per aver disputato finalmente un match da grande squadra contro il Sassuolo. La vittoria per 0-3 contro i neroverdi ha rilanciato i nerazzurri in campionato ma anche lasciato un piccolo assaggio del ‘vecchio’ Conte, quello polemico della passata stagione. Il tecnico leccese, dopo il match vinto dai suoi contro gli emiliani, si è mostrato leggermente diverso rispetto alla versione zen di questo inizio di stagione lanciando qualche frecciatina alla società.

Inter, oggi la dirigenza ad Appiano Gentile: i motivi

“Spero non ci lascino affondare. Mi auguro che remiamo tutti sulla stessa barca”. Queste le parole di Conte al termine del match tra Sassuolo ed Inter. Che reazioni ci sono state da parte di Suning? Niente di allarmante. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, le parole del tecnico ex Chelsea hanno creato solo qualche perplessità tra i dirigenti. Non è chiaro il riferimento del tecnico della ‘Beneamata’, di certo c’è la presenza alla Pinetina di tutta la dirigenza, Marotta e Ausilio compresi. Niente gelo tra le parti, tutt’altro, ma massima serenità e cordialità. Non sembra, infatti, tornata la guerra fredda della scorsa estate. I dirigenti, però, si augurano che questi sfoghi non tornino a essere una costante.

