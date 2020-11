Borussia M’Gladbach-Inter, Rose: “Partita complicata”. Poi ‘esalta’ Lukaku

Le dichiarazioni di Marco Rose, tecnico del Borussia Moenchengladbach, alla vigilia della sfida di Champions contro l’Inter di Antonio Conte

“Non ci snatureremo, queste partite ci rendono più forti”. Così Marco Rose alla vigilia della gara di Champions contro l’Inter, obbligata a vincere per tenere vive le residuissime speranze di qualificazione agli ottavi. “Affrontiamo una squadra top – ha aggiunto il tecnico del Borussia Moenchengladbach prima nel Girone B con 8 punti – Perciò per noi non potrebbe esserci una partita più complicata”. Una attenzione particolare verrà riservata a Romelu Lukaku, il giocatore più determinante dei nerazzurri: “L’Inter basa il suo gioco su di lui – ha sottolineato Rose in conferenza stampa – In area il belga riesce a fare un grande lavoro, pulisce i palloni e trova facilmente la porta. Parliamo di un grande calciatore”.

