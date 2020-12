DIRETTA Champions LIVE, Inter-Shakhtar Donetsk: la cronaca in tempo reale

L’ultima giornata di Champions League mette di fronte Inter e Shakhtar Donetsk allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita lo Shakhtar Donetsk in una partita da dentro o fuori valida per la sesta e ultima giornata del gruppo B di Champions League. Da un lato i nerazzurri di Conte non possono fare calcoli: devono vincere e sperare che Real Madrid e Borussia Monchengladbach non facciano il ‘biscotto‘ pareggiando per potersi qualificare come seconda del girone. Dall’altra gli ucraini di Castro, invece, potrebbero accontentarsi anche di un pari a patto che nell’altra gara non vinca la squadra di Zidane. All’andata finì 0-0. Interlive.it vi offre la sfida di ’San Siro’ in tempo reale.