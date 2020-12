Altobelli: “Paolo Rossi era il più grande di tutti e imitarlo impossibile”

Inter, Giuseppe Bergomi e Alessandro Altobelli hanno voluto ricordare nel giorno del suo funerale il loro compagno nella Nazionale di Bearzot che vinse il Mondiale del 1982 Paolo Rossi

INTER ALTOBELLI E BERGOMI SU ROSSI/ Oggi si sono svolti i funerali dell’ex attaccante della Nazionale di Bearzot vincitrice del mondiale del 1982 Paolo Rossi e di cui lui fu il capocannoniere con 6 reti. Gli ex calciatori nerazzurri che furono presenti a quel mondiale, Giuseppe Bergomi e Alessandro Altobelli, hanno voluto ricordare ‘Pablito’. Queste le parole dell’ex difensore e ora opinionista per Sky: “Di quel gruppo vincente Paolo era un simbolo, non solo per quanto è riuscito a fare in campo ma anche fuori. Le sue più grandi doti sono state l’umanità e la disponibilità verso tutti, ma anche la capacità di sorridere“. Poi ha aggiunto: “Con lui ho condiviso l’esperienza da commentatori tv nel mondiale 2006, anche qui era un esempio per la moderazione nei commenti”. Ancora più ammirate le parole dell’ex attaccante dell’Inter che ha dichiarato: “Paolo era il più grande di tutti, oltre che il più forte attaccante di tutti i tempi”.

