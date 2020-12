Calciomercato Inter: Il futuro di Andrea Pinamonti tra infortunio e mercato continua a rimanere incerto. Scopriamo tutti i dettagli

35 giorni senza Andrea Pinamonti. Oltre un mese, per l’attaccante italiano, con problemi alla caviglia. Il talento ex Genoa sta vivendo un momento davvero difficile in nerazzurro. Per lui, infatti, oltre alle noie fisiche potrebbe arrivare addirittura l’addio alla ‘Beneamata’ già nel mercato di gennaio. Solo due presenze in questa stagione contro Parma e Genoa oltre ad un minutaggio davvero risicato che, purtroppo, mantiene il suo futuro in bilico. Per tutte le altre news clicca QUI.

LEGGI ANCHE>>> L’Inter specula? No, si adegua | Ecco perché

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, colpaccio Gomez | Super scambio con l’Atalanta

Difficile dire dove la punta del ‘Biscione’ potrebbe approdare, anche se in estate i nerazzurri erano intenzionati ad approcciare uno scambio con il Parma per arrivare a Gervinho ed è probabile che tra poche settimane Marotta e soci ci riprovino, ma una cosa è chiara: sotto la guida tecnica di Antonio Conte, lui ha trovato veramente poco spazio. Certo, la concorrenza in attacco è abbondante e l’infortunio non lo ha aiutato per niente. Ma le poche presenze non lasciano spazio a dubbi e la sessione di mercato invernale si appresta ad iniziare.