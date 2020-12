Calciomercato Inter: i nerazzurri potrebbero aver perso un importante obiettivo di mercato, niente da fare per Conte. I dettagli

L’Inter sta passando, dopo la deludente eliminazione in Champions League, un momento molto positivo in campionato. I nerazzurri hanno conquistato ben 6 vittorie consecutive e domani sera alle ore 18 contro il Verona gli uomini di Conte si augurano di chiudere il 2020 in bellezza. Per gennaio, comunque, i nerazzurri pensano a rinforzi per non sbagliare nemmeno un colpo. Uno di questi, che potrebbe essere saltato, è Arkadiusz Milik. Per tutte le altre news clcica QUI.

Calciomercato Inter, Milik alla Juventus: i dettagli

Secondo ‘Sport Mediaset’, l’Inter potrebbe essere stata tagliata fuori dalla pista Milik per gennaio. La Juventus, infatti, sarebbe tornata prepotentemente sul giocatore, il cui contratto con il Napoli scade il 30 giugno del 2021. La valutazione dei partenopei ammonta a 18 milioni di euro, un prezzo fin troppo alto considerando che il centravanti polacco a giugno si libererà molto probabilmente a zero.

I bianconeri, comunque, sarebbero intenzionati ad acquistarlo già a gennaio, possibile quindi che l’intesa con gli azzurri possa essere trovata sui 10 milioni circa. Per il giocatore pronti 4 milioni annui più bonus. Da una trattativa del genere, l’Inter potrebbe rimanere scottata perché salterebbe un rinforzo importante per Conte.