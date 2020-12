Calciomercato Inter: i nerazzurri sarebbero all’interno di un incrocio di mercato davvero clamoroso che vede protagonista Skriniar.

Domani sera alle ore 18 l’Inter affronterà l’ultima partita dell’anno a Verona contro l’Hellas di Ivan Juric, sfida mai scontata. Gli occhi della dirigenza nerazzurra, sono però anche sul mercato. La ‘Beneamata’, infatti, punta ad obiettivi sempre più ambiziosi nonostante la crisi economica dovuta al Coronavirus. L’ultimo giocatore che ha attratto l’attenzione di Marotta e colleghi è Angel Correa dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, anche l’Atalanta su Correa: la chiave è Skriniar

Secondo ‘Todofichajes.com’, l’Inter starebbe puntando Angel Correa. Il calciatore argentino classe 1995, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e un valore di mercato di 40 milioni di euro, è un profilo interessante al quale i nerazzurri starebbero pensando seriamente. Non sono soli però. Anche l’Atalanta, considerando gli attriti fra il ‘Papu’ Gomez e l’allenatore Giampiero Gasperini, sarebbe intenzionata ad acquistare il giocatore dei ‘Colchoneros’.

Diego Simeone, in ogni caso, non lo lascerà andare facilmente. E’ difficile che Correa parta per un prezzo minore del suo valore di mercato. Proprio per questo, la ‘Beneamata’ sarebbe avvantaggiata sulla ‘Dea’. In Via della Liberazione pensano infatti ad uno scambio con protagonista Milan Skriniar, che ha un valore di mercato che ammonta a 50 milioni. Per i nerazzurri, così, sarebbe possibile arrivare a Correa. Ma per il dopo Skriniar? Zhang e soci pensano ad Armando Izzo. Giocatore duttile che, peraltro, ad Antonio Conte piace parecchio.