L’Inter guarda in Francia per rinforzare il pacchetto arretrato. Nel mirino il talento del Lille attualmente primo in Ligue. Ecco tutti i dettagli

L’Inter non ha in programma investimenti in difesa, reparto centrale, nel prossimo calciomercato di gennaio. A meno che, ovviamente, vada via qualcuno dei difensori ora a disposizione di Antonio Conte. In ottica futura, però, la dirigenza nerazzurra valuta sicuramente dei profili sia di esperienza, vedi Maksimovic del Napoli che peraltro è pure in scadenza di contratto, che di prospettiva come può essere Lovato del Verona. Ma anche, come scrivono in Spagna, Sven Botman dall’estate scorsa in forza al Lille.

Calciomercato Inter, occhi su Botman: sull’olandese anche il Milan

Il classe 2000 olandese è già stato mesi fa nel mirino dell’Udinese, comunque prima che lasciasse l’Ajax per trasferirsi in Ligue 1 dietro il pagamento di circa 8 milioni di euro. Ora la sua valutazione sarebbe già di 30, quindi più del triplo, con la concorrenza rappresentata soprattutto dal Liverpool. Per tutte le altre news di mercato sui nerazzurri CLICCA QUI. In realtà, però, sulle tracce di Botman risulta esserci anche il Milan: i rossoneri, bisognosi di un rinforzo in difesa già adesso, ne sono rimasti colpiti nella gara di Europa League andata in scena al ‘Meazza’ lo scorso novembre, con il ventenne che non fece letteralmente toccare palla a Ibrahimovic. Per la cronaca, il Lille vinse con un sonoro 3-0. Il Ds Massara, così come Ausilio, non sono comunque per ora andati oltre una richiesta di informazioni.