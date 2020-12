Calciomercato Inter: un giocatore nerazzurro sarebbe pronto a trasferirsi in Inghilterra al Tottenham di José Mourinho. I dettagli

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e l’Inter valuta così le migliori entrate possibili per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Marotta e colleghi, però, dovranno stare attenti ai top club alle porte attratti dai migliori giocatori della ‘Beneamata. Uno di questi, è il Tottenham di José Mourinho che sarebbe pronto a rilanciarsi per acquistare Milan Skriniar. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Calciomercato Inter: Tottenham-Skriniar, non è finita

Secondo ‘The Athletic’, il Tottenham sarebbe disposto a riprovarci seriamente per Milan Skriniar in vista dell’estate. Il difensore nerazzurro, valutato 50 milioni di euro e con il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, ha ritrovato la titolarità con i nerazzurri. Le sirene del mercato, però, potrebbero nuovamente cambiare le cose e portarlo alla corte di José Mourinho. Difficile dire, soprattutto nel calcio post Coronavirus, cosa possa succedere da qui alla prossima estate. E’ comunque difficile dire di no allo ‘Special One’.