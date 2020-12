Verona-Inter: sfida non banale anche per gli uomini di Juric. Conte cerca 3 punti pesanti per lo scontro scudetto dopo il Ko della Juventus

Verona-Inter, una sfida mai scontata. In questa stagione più che nel passato. Gli uomini di Ivan Juric, infatti, cercano una vittoria che manca dal 1992. Un’eternità. Motivo per il quale, nonostante le assenze, l’Hellas non mostrerà il fianco così facilmente. I nerazzurri, invece, cercano un successo che per le sorti del campionato, un po’ perché Juventus-Napoli si giocherà e un po’ perché i bianconeri ieri hanno perso a Torino contro la Fiorentina (0-3), sarebbe davvero fondamentale. Per tutte le altre news clicca QUI.

Match importante, però, anche per scoprire se effettivamente l’Inter è maturata. Molte volte nelle ultime stagioni, infatti, la ‘Beneamata’ nei momenti importanti si è sciolta come neve al sole sia sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti, sia con Antonio Conte in panchina – che, peraltro, stasera ha in mente di fare una mezza rivoluzione tattica.

Occasione importante quindi per il ‘Biscione’. Distanziare, seppur provvisoriamente, la ‘vecchia Signora’ di ben 9 lunghezze sarebbe un risultato notevole per i nerazzurri, dopo sole 14 giornate di campionato, e mortificante per la squadra allenata da Pirlo – che rimane comunque la favorita indiscussa per lo scudetto. Conte questo lo sa bene, come sa che vincere aiuta a vincere. Perché quando vinci, il percorso te lo godi decisamente di più.