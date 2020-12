Inter: Nicolò Zaniolo è tornato a parlare dei nerazzurri in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Scopriamo tutti i dettagli

Nicolò Zaniolo, che sta recuperando da un secondo lungo infortunio (rottura del legamento crociato), ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’. Per tutte le altre news clicca QUI. Il talentuoso giocatore della Roma e della Nazionale italiana, ha parlato anche dell’Inter che nell’estate del 2018 lo fece approdare alla squadra capitolina per rendere reale l’acquisto di Radja Nainggolan in nerazzurro:

“L’Inter penso abbia sempre bisogno di giocatori già pronti, già formati e io magari in quel momento non lo ero. Sono state scelte loro. Li ringrazio perché poi, cedendomi alla Roma, mi hanno fatto arrivare in una città splendida come questa e in una società solida. Giocare qui è bellissimo, per i tifosi e per la città. Sono felicissimo di essere in giallorosso”.