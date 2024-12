Addio Psg ma niente Arabia: ecco l’opzione preferita di Donnarumma

Proseguono i rumors sul possibile addio di Donnarumma al PSG. Spunta un’altra opzione per il portiere della Nazionale

L’ultimo mese non è stato certo il migliore per Donnarumma nelle quattro stagioni disputate con il PSG, club al quale è arrivato a parametro zero dal Milan nell’estate 2021, quella dell’Europeo vinto con l’Italia.

Per la prima volta da quando indossa la maglia del club campione di Francia, il portiere ha conosciuto la panchina per scelta tecnica. A destare scalpore, in particolare, è stata la scelta di Luis Enrique di relegarlo tra le riserve in occasione del match di Champions League contro il Bayern Monaco, disputato lo scorso 26 novembre e perso (1-0) dai transalpini, al momento addirittura fuori anche da un piazzamento per la qualificazione ai playoff.

Successivamente, sia in Ligue 1 che in Champions, Donnarumma si è ripreso il suo posto da titolare ma, a quanto pare, non è bastato per placare i rumors di mercato su un suo possibile addio al PSG anche a causa dell’ormai prossima scadenza contrattuale fissata al 2026.

Donnarumma, spunta un’altra opzione in caso di addio al PSG

Va precisato comunque che alle voci sul possibile addio di Donnarumma fanno da contraltare quelle su una sua conferma con il club disposto ad allungargli il contratto anche con un adeguamento dell’ingaggio. Tutto dipenderà quindi dalla volontà del calciatore il quale, nonostante i tanti alti e bassi dell’esperienza parigina, ha sempre ribadito di trovarsi bene con il club con cui ha vinto tutto (e più volte) nelle competizioni nazionali.

Il nome di Donnarumma è stato accostato anche all’Inter proprio in virtù della scadenza contrattuale tra due anni che potrebbe essere la stessa di Sommer, qualora venisse prolungato di un’altra stagione l’accordo in essere tra il portiere elvetico e il club nerazzurro.

L’Inter resta comunque un’opzione remota per l’ex portiere del Milan che ha comunque molto mercato tra i top club con il Manchester City e il Bayern Monaco che lo tengono in considerazione per sostituire Ederson (tentato dai club arabi) e Neuer (ormai a fine carriera). Svanita l’opzione Liverpool che ha già acquistato il georgiano Mamardashvili dal Liverpool, Donnarumma potrebbe gradire anche un’altra destinazione decisamente allettante.

Stando al portale iberico Fichajes, il portiere del PSG è la prima scelta dell’Atletico Madrid qualora Jan Oblak decidesse di lasciare i Colchoneros. Uno scenario che, al momento, ha poche chance di concretizzarsi in considerazione dell’attuale contratto che lega il portiere sloveno al club iberico fino al 2028. La scorsa estate, Oblak è stato tentato da qualche offerta araba ma ha deciso di restare all’Atletico.