L’allenatore lo caccia: Ausilio realizza il suo sogno in attacco

Il tecnico stronca il calciatore ed ora la sua partenza è assolutamente probabile. L’Inter lo ha seguito in passato

Le intenzioni dell’Inter nel calciomercato di gennaio sono molto chiare. I nerazzurri si muoveranno solo in caso di grandi occasioni oppure in presenza di gravi infortuni e cessioni. Per questo motivo in Viale della Liberazione si stanno facendo tutte le valutazioni del caso e individuando i giocatori che potrebbero essere utili a Simone Inzaghi.

Un vecchio obiettivo dell’Inter è stato praticamente scaricato dal suo tecnico ed ora potrebbe a gennaio cambiare squadra per trovare maggiore continuità. La volontà è quella di iniziare una esperienza diversa e magari giocare con continuità. Non è da escludere che possa essere proposto ai nerazzurri, ma ci sono degli ostacoli da superare e per questo motivo saranno fatte tutte le valutazioni in caso di una chiamata dal suo entourage.

L’Inter resta alla finestra sul calciomercato e a gennaio potrebbe fare un movimento in attacco. Molto dipenderà da Arnautovic. Una sua partenza costringerebbe i nerazzurri a valutare il sostituto. Il nome in cima alla lista, anche per questioni di caratteristiche, è Federico Chiesa.

Calciomercato Inter: scaricato dal tecnico, Ausilio ci prova?

Il Tottenham ha ormai scaricato Werner. Sostituito all’intervallo durante l’ultimo match, Postecoglou nel post partita ha confermato che il giocatore non sta riuscendo ad esprimersi ai suoi massimi: “Prestazione inaccettabile e l’ho detto anche a Timo. Lui è un attaccante che gioca nella Germania, di livello internazionale e questo nel primo tempo non l’ho visto“. Parole che rappresentano una sorta di ultimatum: o si cambia atteggiamento oppure ci sarà una cessione a gennaio.

Non è un mistero che l’Inter abbia sondato il terreno per Werner ai tempi del Lipsia. Ora magari l’entourage del giocatore proverà un approccio con i nerazzurri, chiaramente in ottica giugno. Una pista difficilmente realizzabile visto che l’idea è quella di un profilo più giovane. Ma, essendo un classe 1996, Ausilio potrebbe chiedere anche un sacrificio a Oaktree.