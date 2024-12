Subito gratis all’Inter, il regalo di Natale a Inzaghi: “Non vede l’ora”

Il tecnico nerazzurro potrebbe trovare una sorpresa sotto l’albero. Il giocatore piace molto e Marotta e Ausilio stanno facendo tutte le riflessioni del caso

Il Natale si avvicina e in casa Inter si pensa che regalo fare a Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro la richiesta potrebbe averla già avanzata e a questo punto resta da capire se la dirigenza lo accontenterà oppure no. Le riflessioni sono in corso come anche la volontà di soddisfare le sue richieste c’è. Ma bisognerà capire se il profilo soddisferà le linee guida decise da Oaktree nei mesi scorsi.

La proprietà americana, come abbiamo visto, non ha nessuna intenzione di fare particolari sconti e per questo motivo non ci attendiamo delle eccezioni. Il giocatore, comunque, piace molto a Inzaghi e ci sono delle questioni che consentono comunque di guardare con fiducia alla conclusione della trattativa. A Viale della Liberazione sono in corso delle valutazioni per capire se alla fine affondare il colpo oppure fare un passo indietro.

Marotta a gennaio ha sempre detto che l’Inter si muoverà solo in caso di occasioni o situazioni di necessità. Al momento la rosa è completa, ma non è da escludere la possibilità che ci possa ragionare sulla cessione di Palacios per consentirgli di trovare più spazio e sull’acquisto di un nuovo centrale per rinforzare il reparto arretrato.

Calciomercato Inter: Inzaghi accontentato, si chiude un colpo

Nella mente di Inzaghi potrebbe esserci il nome Luiz Felipe. Il giocatore, che da poco si sarebbe svincolato dall’Al-Ittihad, piace molto al tecnico che lo ha già allenato alla Lazio. I suoi procuratori potrebbero decidere di proporlo all’Inter. Una ipotesi confermata anche da Marco Barzaghi sul proprio canale youtube: “Il giocatore a zero è un’occasione da andare a prendere subito per non rimanere corti. Conosce il campionato, il tecnico e non vede l’ora di tornare in Italia. Ma se Palacios non dovrebbe essere pronto, l’italo-brasiliano rappresenta un nome per i nerazzurri“.

Naturalmente per il momento sono in corso le valutazioni a partire dai diversi problemi fisici avuti in questa prima parte di stagione. Infortuni che sembrano rappresentare un ostacolo non tanto piccolo per portare Luiz Felipe all’Inter. Per il momento Marotta e Ausilio stanno ragionando su questa possibilità. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se questa pista entrerà nel vivo oppure no. La speranza di Inzaghi è quella di averlo, ma ci sono diversi punti da chiarire a partire dal suo status fisico.