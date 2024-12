Inter, un acquisto sbagliato: “Fuori 5-6 mesi”

C’è chi ipotizza l’acquisto dell’attaccante già a gennaio, ma l’Inter deve stare attenta a evitare l’investimento sbagliato

Beppe Marotta ha già annunciato che la società nerazzurra non dovrebbe intervenire sul mercato a gennaio: malgrado le assenze dovute agli infortuni e allo scarso rendimento di alcune riserve, per la dirigenza la rosa è completa e competitiva. Il presidente nerazzurro ha comunque fatto presente che un acquisto potrebbe essere possibile nel momento in cui si presentassero delle opportunità particolari.

Tutto dipende dunque dalla contingenza. Tradotto: qualora venissero a galla delle occasioni speciali e quindi estremamente convenienti, l’Inter potrebbe anche farsi avanti per dare a Inzaghi un nuovo giocatore. In questo senso, si è già parlato di una possibile trattativa per arrivare a Federico Chiesa. L’Inter, secondo alcune voci di mercato, potrebbe chiedere al Liverpool l’ex Juventus in prestito fino a giugno.

Ma siamo sicuri che prendere Chiesa potrebbe essere davvero conveniente, anche se in prestito non vincolato? Il timore è che Chiesa rischierebbe di essere un acquisto inutile o addirittura sbagliato. L’allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha lasciato più volte intendere che l’italiano non è in grado di garantire una forma fisica sufficientemente adeguata. Ed è per questo che da mesi non viene più nemmeno convocato per andare in panchina.

“Quello di cui ha bisogno è giocare“, ha detto Slot ultimamente, “e il problema è che se non giochi da cinque o sei mesi, a volte, è difficile per un allenatore poter aiutare il suo giocatore. Come posso dargli spazio, per farlo giocare i suoi primi minuti, se non so esattamente cosa aspettarmi? Sì, lo vedo sul campo di allenamento, ma l’ideale sarebbe vederlo in un’amichevole durante la settimana, o in una partita dell’U21 o qualcosa del genere“.

Slot avvisa l’Inter: Chiesa potrebbe essere un acquisto inutile (e sbagliato)

L’allenatore del Liverpool non sembra comunque aver condannato l’ex Juve. Anzi, nel corso della sua ultima conferenza stampa, proprio dopo aver spiegato come mai non riesce a fidarsi al 100% del giocatore, ha anche aperto a un suo possibile utilizzo.

“Giochiamo tante partire, quindi forse quella con il Southampton potrebbe essere quella giusta per lui per mettere nelle gambe qualche minuto”, ha detto Slot. Di conseguenza è probabile che dopo la lunga assenza Chiesa possa presto ritrovare il campo. Ciò però non cambia la situazione generale: il ragazzo non ha giocato con la prima squadra del Liverpool principalmente a causa di problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per un periodo prolungato.

L’allenatore Arne Slot ha confermato che Chiesa è di nuovo a disposizione, ma che deve ancora tornare completamente in forma. Nessuno in Inghilterra nega le qualità dell’attaccante italiano, ma tutti sono ormai consapevoli che difficilmente diventerà un titolare della squadra.

L’ex Juve ha giocato con la squadra Under 21 del Liverpool e ha segnato un goal. Un buon segno, per chi spera in un suo recupero. Ma di fatto Slot ha chiarito che Chiesa, a oggi, potrebbe essere schierato solo qualche minuto in partite secondarie, come quella contro il Southampton in Coppa di Lega. E l’Inter non ha bisogno di un altro attaccante fuori forma o fuori fuoco.

Meglio puntare sul Tucu

A Inzaghi potrebbe far comodo un giocatore con la tecnica di Chiesa: una seconda punta abile nel saltare l’uomo e a creare la giocata. Ma dopo il trasferimento in Premier, per l’ex bianconero le cose sono peggiorate sotto tutti i punti di vista. Ha perso il ritmo partita, ha espresso nuovamente la proprio fragilità muscolare e ha anche evidenziato di non poter essere una risorsa per una squadra già rodata che ha bisogno di campioni in grado di fare la differenza anche dalla panchina.

Il giocatore su cui l’Inter deve puntare per aggiungere qualità all’attacco oggi è Joaquin Correa. Inzaghi sembra essere riuscito, almeno in parte, a recuperarlo mentalmente. E bisogna quindi sfruttare la situazione. L’argentino resterà all’Inter da qui a giugno, dopo aver deluso per molti anni.

Questa è l’ultima occasione che ha a disposizione per lasciare un buon ricordo di sé. Fisicamente sembra più in forma che mai… Quindi, meglio il Tucu di un acquisto sbagliato che potrebbe anche sconvolgere gli equilibri in spogliatoio.