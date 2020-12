Conte e l’Inter lo avrebbero bocciato e ora Pavoletti potrebbe finire alla Juventus. Possibile sprint decisivo dei bianconeri, ecco i dettagli dell’affare

A meno di clamorosi quanto immediati ripensamenti di Conte e della stessa Inter, non sarà Leonardo Pavoletti il vice Lukaku. Secondo indiscrezioni di calciomercato circolate nei giorni scorsi, infatti, sia il tecnico che la dirigenza hanno ‘bocciato’ il profilo del 32enne livornese come prima alternativa al centravanti belga. Il futuro di Pavoletti, però, potrebbe essere in un’altra big, ovvero alla Juventus. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Pavoletti verso la Juventus: i dettagli

Considerate le difficoltà per arrivare a un nome prestigioso, su tutti Giroud indicato da Pirlo così come da Conte, i bianconeri potrebbero decidere di affondare a breve il colpo per il bomber nativo di Livorno che Giulini è ben disposto a cedere. In Sardegna potrebbe finire in prestito il giovane terzino statunitense Reynolds, che la Juve sta provando a strappare ai Dallas e alla folta concorrenza che comprende pure la Roma.