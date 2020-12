Calciomercato Inter: i nerazzurri sembrano aver perso un colpo di mercato davvero interessante in prospettiva. Scopriamo tutti i dettagli

Il mercato di gennaio si avvicina e i club pensano già ai primi colpi, sia in entrata che in uscita. L'Inter è tra questi, nonostante i nerazzurri molto probabilmente avranno un budget molto limitato in questa sessione invernale. Tuttavia, Zhang e soci tenteranno di tutto per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte per puntare allo scudetto: Nicolò Rovella, però, è il primo colpo ad essere saltato.

Il giovane talento del Genoa, nato a Milano il 4 dicembre 2001, molto probabilmente passerà alla Juventus. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, i bianconeri avrebbero offerto al ‘Grifone’ 10 milioni di euro oltre all’opportunità di tenere il giocatore lombardo in prestito fino al termine della stagione. Molti dettagli sono ancora da limare ma l’operazione sembra ormai avviata.